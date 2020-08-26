Ураган "Лаура" стал самой большой угрозой для нефтедобычи США за последние 15 лет

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Энергетические компании США продолжают подготовку к удару мощного урагана "Лаура". Они сокращают добычу нефти со скоростью, приближающейся к уровню 2005 года - во время урагана "Катрина", - и приостанавливают работу нефтеперерабатывающих заводов, расположенных вдоль побережья Техаса и Луизианы. Об этом сообщает Reuters .

Американские нефтедобывающие компании 26 августа эвакуировали 310 морских объектов и приостановили добычу объемом 1,56 млн баррелей в сутки, или 84% морской добычи Мексиканского залива. Это сравнимо с последствиями урагана "Катрина" 15 лет назад, когда было остановлено почти 90% добычи.

Чиновники Техаса и Луизианы потребовали, чтобы сотни тысяч жителей прибрежных районов эвакуировались вглубь страны из-за усиления урагана "Лаура". По оценкам Национального центра по наблюдению за ураганами США, "Лаура" достигнет побережья двух штатов 26 августа. К этому времени ураган может усилиться до третьей степени из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона. Это означает, что речь идет о порывах ветра такой силы, при которых могут быть повалены деревья, нанесены повреждения постройкам.-0-