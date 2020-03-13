Ураган обрушился на Москву: один человек погиб, есть пострадавшие

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один человек погиб во время урагана в Москве, есть пострадавшие, сообщил в своем Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

"К огромному сожалению, ураганный ветер не проходит без последствий: один человек погиб, есть пострадавшие. Мои искренние соболезнования семье погибшего", - написал мэр.

Он также попросил граждан быть осторожными, не выходить на улицу без веского повода.

"Повышенный уровень опасности в городе продолжает действовать. Все службы города работают в режиме чрезвычайной готовности", - заключил Сергей Собянин.-0-