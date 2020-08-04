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04 августа 2020, 07:46

Ураган обрушился на побережье штата Северная Каролина

Фото Reuters
Фото Reuters

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ураган Isaias, который сформировался в Атлантическом океане, обрушился вечером 3 августа на побережье американского штата Северная Каролина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные, опубликованные Национальным центром по наблюдению за ураганами США, штаб-квартира которого находится в Майами (штат Флорида).

Скорость ветра в пределах атмосферного явления достигает 38 м/с. Ураган движется в северо-восточном направлении со скоростью 9,7 м/с. Ранее власти из-за приближения урагана объявляли штормовые предупреждения в прибрежных районах штатов Южная и Северная Каролина, а также в Нью-Йорке.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с начала июня до конца ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.-0-

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