Ураган "Салли" угрожает США историческими наводнениями

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ураган "Салли" приблизился к американскому побережью Мексиканского залива, угрожая опасным штормом. Непрекращающиеся дожди, как предупреждают синоптики, могут вызвать исторические наводненя. Об этом сообщает Associated Press.

Национальный центр США по слежению за ураганами надеется, что "Салли" останется ураганом категории 1, то есть скорость ветра будет достигать 130 км в час, когда он достигнет берега. Ожидается, что это произойдет поздно вечером во вторник или утром в среду.

Из-за медленного движения шторма синоптикам трудно предсказать, какая именно часть побережья окажется в эпицентре урагана. Однако специалисты предполагают, что быстрее всего он достигнет земли около границы штатов Миссисипи и Алабама.

Президент Дональд Трамп 14 сентября объявил о чрезвычайном положении в некоторых районах Луизианы, Миссисипи и Алабамы. Он также написал в "Твиттере", что жители этих штатов должны прислушиваться к мнению местных властей. Губернатор Алабамы Кей Айви призвал жителей вблизи рек и залива Мобил эвакуироваться. Власти Флориды объявили чрезвычайное положение в западной части штата.

По словам синоптиков, понедельник стал вторым днем за всю историю наблюдений, когда в Атлантическом бассейне одновременно циркулировали пять тропических циклонов. В последний раз такое явление наблюдалось в 1971 году.-0-

Фото Associated Press

Циклон "Салли" у южного побережья США усилился до урагана Согласно данным, скорость ветра внутри урагана достигает 38,8 м/с, что соответствует первой категории по шкале Саффира - Симпсона. Циклон движется на северо-запад со скоростью 9 км/ч. Отмечается, что "Салли" быстро усиливается.