Ураган в Центральной Европе - есть жертвы

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По Центральной Европе пронеслись сильные ураганы. Они стали причиной двух смертей - подростка в Словакии и мужчины в Германии. Об этом сообщает AP News .

14-летняя девочка погибла в Словакии во время падения дерева. Несколько сокурсников ранены. В Германии погиб водитель - на его машину упало дерево. Из-за сильного ветра было нарушено движение железнодорожных составов.

С утра 30 сентября были закрыты междугородные линии от Берлина до Гамбурга и Ганновера, на юге упавшее дерево заблокировало движение на дороге Нюрнберг-Аугсбург.

В районе Вольфсбурга скоростной поезд въехал в упавшее на пути дерево. В районе Дортмунда пожарные спасали овец из затопленного поля – уровень воды на нем достигал 2 м.

В Чехии поваленные деревья перекрыли автотрассы, десятки тысяч домов остались без электроэнергии.

Около 1 700 выездов совершили пожарные в связи со штормовыми ветрами, которые 30 сентября бушуют над Польшей, сообщает RMF24 . В Любушском воеводстве ранены два человека - ветер перевернул прицеп грузового автомобиля. Без электричества остались 125 тысяч потребителей.

Очень сильный шторм наблюдается и на Балтийском море. -0-