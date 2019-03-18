Уровень угрозы в голландском Утрехте поднят до высочайшего

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный координатор по безопасности и борьбе с терроризмом Нидерландов (NCTV) в связи со стрельбой в трамвае в Утрехте впервые в истории страны поднял уровень безопасности до высочайшего - пятого. Максимальный уровень угрозы распространяется только на провинцию Утрехт, где и произошел сегодня утром инцидент со стрельбой. Об этом сообщает нидерландское издание De Telegraaf .

Пятый уровень угрозы будет действовать в провинции Утрехт сегодня как минимум до 18.00 по местному времени. Согласно информации NCTV , стрельба в трамвае в Утрехте имеет все признаки террористической атаки.

Как сообщает голландское новостное радио BNR, при стрельбе в трамвае один человек погиб и несколько получили ранения. Преступник, который подозревается в нападении, находится в бегах. Полиция не исключает, что нападавших было несколько.

Трамвайное движение в Утрехте приостановлено. Район происшествия оцеплен, на место прибыли три спасательных вертолета и несколько машин скорой помощи. Также сообщается о введении дополнительного полицейского надзора на вокзалах и в мечетях в Роттердаме.-0-