Ущерб компаниям от наводнения на западе ФРГ составляет более 500 млн евро

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Материальный ущерб расположенным в долине реки Ар компаниям, нанесенный в результате наводнения, обрушившегося на запад Германии, по предварительным оценкам, составляет более 500 млн евро, сообщает ТАСС.

Порядка 800 предприятий - членов Торгово-промышленной палаты (IHK), а также 800 компаний, входящих в состав Ремесленной палаты (HwK), пострадали от разгула стихии. Большинство из них - 71% - являются малыми предприятиями. При этом самые крупные убытки понесли представители гостиничного бизнеса. Вместе с тем основная часть ущерба в размере около 560 млн евро приходится на здания, однако оборудование, инструменты и товары также были повреждены.

"Регион в значительной степени живет за счет туризма, - заметил управляющий директор IHK Арне Рессель. - Сначала закрытие предприятий из-за пандемии коронавируса, а теперь это стихийное бедствие. Это наводнение разрушительно для экономики, особенно для торговцев, отельеров и рестораторов вдоль реки Ар".

В настоящее время IHK находится в тесном контакте с Министерством экономики для оказания своевременной поддержки заинтересованным компаниям.

С 12 июля на западе и юго-западе Германии шли ливни, которые стали причиной разрушительного наводнения. Из-за дождей из берегов вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт. Под ударом стихии в основном оказались федеральные земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. От последствий разгула стихии в Германии, по последним данным, погибли почти 180 человек, в основном в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.-0-