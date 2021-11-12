Ущерб в промышленности Сирии с начала войны превысил $23,5 млрд

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ущерб, нанесенный сирийской промышленности государственного и частного сектора с начала войны, превысил $23,5 млрд, заявил в интервью РИА Новости министр промышленности Сирии Зияд Саббаг. "Ущерб промышленности частного и государственного секторов, по оценке на конец 2019 года, превысил $23,5 млрд ", - сказал Зияд Саббаг. По словам министра, в большей степени разрушены промышленные объекты нефтяной отрасли. "Но помимо этого, были целенаправленные действия по разрушению промышленных объектов, ориентированных на производство продуктов питания и лекарств, которые имели стратегическое значения и напрямую влияли на жизнь граждан", - добавил он. Зияд Саббаг отметил, что серьезный ущерб нанесен текстильной промышленности и в первую очередь в провинции Алеппо, где практически полностью разрушены и разграблены террористами частные и государственные фабрики. Сирия восстановила более 50% заводов и фабрик продовольственного сектора, разрушенных в ходе войны. "Идет восстановление. Частный сектор заново построил свои заводы, и многие уже работают, введены в эксплуатацию и новые предприятия. Можно сказать, мы восстановили более 50%", - сказал министр. Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с 2011 года.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!