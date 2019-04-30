Устранение барьеров позволит увеличить объемы взаимной торговли в ЕАЭС - премьер Казахстана

30 апреля, Ереван /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Устранение имеющихся барьеров позволит увеличить объемы взаимной торговли и расширить экономические связи между странами ЕАЭС, заявил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин на расширенном заседании Евразийского межправительственного совета, проходящего сегодня в Ереване.

Казахстанской стороной было акцентировано внимание на необходимости совершенствования регулирования вопросов интеграционного сотрудничества по маркировке товаров средствами идентификации в рамках ЕАЭС, внедрения системы прослеживаемости транзитных перевозок, усиления таможенного администрирования, развития цифровой торговли, наращивания транзитного потенциала союза в области транзита данных.

"Выстраивание наших взаимоотношений на принципах взаимной выгоды, поиска компромиссов и выработки эффективных решений, учитывающих интересы всех сторон, будет активно содействовать дальнейшему укреплению ЕАЭС, - подчеркнул Аскар Мамин. - Базовым условием для нас в развитии евразийской экономической интеграции до 2025 года является наличие экономической составляющей".

Премьер-министр Казахстана в своем выступлении отметил, что на фоне волатильности мировой экономики для сохранения положительной динамики развития необходимо приложить все усилия. Он подчеркнул, что сегодня странами - участницами союза проводится активная совместная работа по устранению барьеров во взаимной торговле. Практика показывает, что выявляются новые препятствия, которые и являются индикаторами развития более тесных экономических отношений.-0-