Устроивший стрельбу в мечети возле Осло приговорен к 21 году лишения свободы

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Филип Мансхаус, 22-летний норвежец, открывший в августе 2019 года стрельбу в мечети рядом с Осло, приговорен к 21 году лишения свободы. Об этом сообщает Норвежская вещательная корпорация (NRK).

Уточняется, что это самое жесткое наказание, предусмотренное уголовным законодательством Норвегии. Особенностью является то, что осужденный может находиться в заключении на протяжении всего того времени, в течение которого будет считаться опасным для общества, то есть фактически пожизненно. Помимо этого, Филип Мансхаус обязан выплатить компенсацию пострадавшим и покрыть судебные издержки.

Филип Мансхаус открыл стрельбу в мечети Аль-Нур в Беруме близ Осло 10 августа 2019 года, в результате пострадал один человек. Перед нападением Филип Мансхаус убил свою сводную 17-летнюю сестру. За несколько дней до атаки он приобрел бронежилет и экшн-камеру, в мечеть он отправился, вооружившись винтовкой и дробовиком своего отца. Нападение снимал на камеру, закрепленную на шлеме.-0-