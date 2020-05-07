Утечка газа на заводе в Индии: 9 человек погибли, более 300 госпитализированы

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утечка ядовитого газа произошла на химическом заводе в районе города Вишакхапатнам на юго-востоке Индии. В результате по меньшей мере девять человек погибли, более 300 госпитализированы, сообщает Reuters .

По информации местных властей, ядовитый газ (стирол) просочился с завода, который производит полистирол и бытовой пластик, в ночь на 7 мая, когда семьи в окрестных деревнях спали. У сотен пострадавших произошло серьезное отравление, начались проблемы с дыханием. Свыше 1,5 тыс. человек были эвакуированы из близлежащих деревень в безопасные районы.

По информации индийской газеты Hindustan Times, утечка газа затронула около 20 соседних районов и деревень. Отмечены факты гибели домашнего скота.

На месте происшествия работают команды спасателей и медиков. Начато расследование.-0-