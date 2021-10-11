УВКБ ООН о миграционном кризисе: Литва нарушает национальное и международное право

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Меры Литвы по урегулированию миграционного кризиса нарушают национальное и международное право, заявил представитель Управления Верховного комиссара (УВКБ) ООН по делам беженцев в странах Северной Европы и Балтии Хенрик М. Нордентофт, сообщает портал Baltnews.

В ООН отмечают, что возвращение мигрантов через границу не только угрожает жизни людей, но и является незаконным. "Убежище является одним из основных прав человека. Мы призываем Литву соблюдать свои международные обязательства, предоставляя лицам, ищущим убежища, возможность получить его и обеспечивать соответствующие условия приема и эффективную процедуру предоставления убежища", - заявил Хенрик М. Нордентофт.

Особую озабоченность международного сообщества вызывают условия, в которых содержатся мигранты в приграничных районах. Так, беженцы зачастую проживают в закрытых и чрезвычайно густонаселенных районах без надлежащих условий. Некоторые группы содержались таким образом более трех месяцев, отметил представитель ООН.

С приближением зимы ситуация становится особенно сложной. В связи с этим УВКБ ООН считает необходимым, чтобы задержание просителей убежища в Литве использовалось только в качестве крайней меры и никогда - в отношении детей. Кроме того, предлагается активизировать усилия по обеспечению надлежащих условий приема для защиты жизни и здоровья просителей убежища.

С начала года в Литву прибыли более 4,1 тыс. человек. Большинство просителей убежища - граждане Ирака. Среди беженцев много семей с детьми, пожилых людей и мигрантов с серьезными проблемами со здоровьем.

Литва уже получила первый транш финансовой помощи для управления миграционным кризисом от Европейской комиссии. Из ранее выделенных 37 млн евро поступило 29,6 млн евро.-0-