В 2020 году ожидается много экстремальных погодных явлений - ВМО

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Много экстремальных погодных явлений ожидается в 2020 году и последующие десятилетия, сообщается на сайте Всемирной метеорологической организации (ВМО).

С таким заявлением выступил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас. Он также предупредил, что если не принимать меры по ограничению выбросов парниковых газов, то к концу столетия средняя температура вырастет на 3-5 градусов Цельсия.

"Со времен доиндустриальной эпохи средняя глобальная температура поднялась на 1,1 градуса, а нагревание океана достигло рекордного уровня, - добавил Петтери Таалас. - К сожалению, ожидается много экстремальных погодных явлений в течение 2020 года и последующих десятилетий, чему способствуют рекордные уровни парниковых газов, удерживающих тепло в атмосфере".

По данным исследователей, 2019 год стал вторым самым жарким годом, теплее был только 2016-й. С 1980-х годов каждое десятилетие было теплее предыдущего. Средние температуры за пятилетний (2015-2019) и десятилетний (2010-2019) периоды были самыми высокими за всю историю наблюдений. Прошедший год и десятилетие характеризуется стремительным таянием ледяных покровов, поднятием уровня моря до рекордных значений, нагреванием и закислением океана, а также экстремальными погодными явлениями. Все это оказало серьезное негативное влияние на здоровье человека и окружающую среду.

Как сообщается на официальном сайте ООН, в Парижском соглашении по климату государства обязались удержать повышение температуры в пределах 1,5 градуса. Если этого не произойдет, предупреждают ученые, человечество ждут катастрофические последствия и многие части планеты станут необитаемыми.-0-