В 2022 году в ОАЭ планируют открыть храм трех мировых религий

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Храм трех религий под названием "Дом семьи Авраама" планируется открыть в ОАЭ в 2022 году. Об этом заявил 8 февраля посол ОАЭ в Москве Мухаммед Ахмед аль-Джабер на мероприятии, посвященном Международному дню человеческого братства, в Еврейском музее и центре толерантности, передает ТАСС.

"В 2022 году в Абу-Даби планируется открытие храма трех мировых религий - ислама, христианства и иудаизма - под названием "Дом семьи Авраама", - сказал он.

"Храм станет местом обучения, диалога и богослужений, ориентированных на укрепление взаимопонимания между людьми всех вероисповеданий и убеждений", - добавил Джабер.-0-