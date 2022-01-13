13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В аэропорт Алматы прибыл первый международный рейс, посадку совершил самолет из Антальи, сообщает ТАСС со ссылкой на комитет гражданской авиации.

По информации Telegram-канала "Sputnik Казахстан", аэропорт Нур-Султана полностью восстановил международное авиасообщение, за исключением рейсов Lufthansa.

13 января в столице Казахстана запланировано 32 международных авиарейса в/из городов Москва, Будапешт, Дубай, Стамбул, Минск, Варшава, Баку, Киев, Ташкент, Екатеринбург, Новосибирск, Пхукет и Коломбо. Один рейс отменен. Всего в Казахстане будут выполнены 63 международных рейса.-0-