В Афганистане подорвали автобус со студентами

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В районе Баграм провинции Парван в Афганистане неизвестные подорвали автобус, в котором ехали студенты и преподаватели Университета Альберони, сообщает МИР 24.

По данным местных властей, в результате взрыва погибли четыре человека, еще 13 получили тяжелые ранения. На месте происшествия работают полицейские и бригады медиков.

На данный момент о причастности террористических организаций к взрыву не сообщается. Причиной трагедии также могла стать мина, заложенная на дороге задолго до взрыва.