В Африке общее число заразившихся COVID-19 превысило 6,26 млн

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 на африканском континенте достигло 6 267 776. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC).

Всего скончались 158 697 человек с COVID-19. Общее число выздоровевших по всему континенту равняется 5 477 934.

Странами с наибольшим количеством случаев COVID-19 являются ЮАР, Марокко, Тунис, Эфиопия и Египет.

На первом месте по заболеваемости Южная Африка, далее следуют Северная и Восточная Африка. Наименее пострадавшим регионом на континенте является Центральная Африка.-0-