В Акрополь в Афинах ударила молния

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В афинский Акрополь ударила молния. В результате пострадали четыре человека, сообщает портал Newsit .

Разряд ударил рядом с бытовкой охранников возле древнего храма Эрехтион и повредил громоотвод.

Среди пострадавших - двое туристов, по предварительным данным, из Китая и Финляндии, а также две женщины - смотрители археологической площадки. Пострадавших оперативно госпитализировали.

Сейчас в Греции идут дожди, гремят грозы, в некоторых районах выпал град.-0-