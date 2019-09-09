В Альпах нашли тело альпиниста, который пропал 43 года назад

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники горноспасательной службы французских Альп обнаружили в горах тело альпиниста, пролежавшее во льду 43 года. Об этом сообщило агентство
По информации агентства, найденные останки направлены на ДНК для определения личности умершего. По одной из версий, найдено тело 20-летнего Жана-Франсуа Бенедетти, который 25 июля 1976 года отправился в путешествие и не вернулся из него. В течение нескольких лет его отец вел поиски, но все было безрезультатно.
После смерти отца поисками занимались брат альпиниста и его друзья. Они сообщили спасателям, что на леднике издалека видели "оранжевое пятно". К месту происшествия вылетел вертолет с двумя спасателями, которые нашли на месте трагедии обрывки одежды оранжевого цвета и человеческие останки.
Спасатели предполагают, что найдены останки именно пропавшего 43 года назад альпиниста. Они отметили, что обнаружение останков стало возможным из-за потепления, которое спровоцировало таяние ледника.-0-