В Альпах нашли тело альпиниста, который пропал 43 года назад

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники горноспасательной службы французских Альп обнаружили в горах тело альпиниста, пролежавшее во льду 43 года. Об этом сообщило агентство AFP .

По информации агентства, найденные останки направлены на ДНК для определения личности умершего. По одной из версий, найдено тело 20-летнего Жана-Франсуа Бенедетти, который 25 июля 1976 года отправился в путешествие и не вернулся из него. В течение нескольких лет его отец вел поиски, но все было безрезультатно.

После смерти отца поисками занимались брат альпиниста и его друзья. Они сообщили спасателям, что на леднике издалека видели "оранжевое пятно". К месту происшествия вылетел вертолет с двумя спасателями, которые нашли на месте трагедии обрывки одежды оранжевого цвета и человеческие останки.

Спасатели предполагают, что найдены останки именно пропавшего 43 года назад альпиниста. Они отметили, что обнаружение останков стало возможным из-за потепления, которое спровоцировало таяние ледника.-0-