В Алжире задержали террористов

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трех членов террористической организации, готовившихся совершить атаки во время предвыборных митингов в Алжире, задержали в провинции Оран на северо-западе страны военнослужащие Национальной народной армии (ННА) и сотрудники полиции. Об этом сообщает информационный портал Alg24 .

Силовикам удалось изъять у злоумышленников автоматы, винтовки и холодное оружие.-0-