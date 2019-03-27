В Алжире задержали террористов

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трех членов террористической организации, готовившихся совершить атаки во время предвыборных митингов в Алжире, задержали в провинции Оран на северо-западе страны военнослужащие Национальной народной армии (ННА) и сотрудники полиции. Об этом сообщает информационный портал
Силовикам удалось изъять у злоумышленников автоматы, винтовки и холодное оружие.-0-
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