В американском Нэшвилле прогремел взрыв

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль взорвался сегодня в центре города Нэшвилл (штат Теннесси), сообщает ТАСС на Twitter-аккаунт местного подразделения полиции.
"Связанный с транспортным средством взрыв произошел сегодня утром в 6.30 в центре города. Расследование инцидента ведется полицейским подразделением Нэшвилла и федеральными партнерами", - говорится в сообщении.
Пожарная служба города в свою очередь предупредила жителей о необходимости избегать места происшествия. "В зоне взрыва были выбиты окна. Избегайте этой области", - написали пожарные в Twitter.
Информация о пострадавших и другие подробности пока не приводятся.-0-