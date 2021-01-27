В Амстердаме вновь прошли протесты

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Незаконные акции протеста вновь прошли в Амстердаме, однако полиции удалось быстро взять ситуацию под контроль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Нидерландскую телерадиовещательную корпорацию (НТК).

По данным телеканала, вечером 26 января в одном из районов города собралась достаточно большая группа людей, которая начала закидывать полицию камнями и петардами. На помощь правоохранительным органам пришли подразделения спецназа, которые быстро разогнали толпу. Несколько человек были задержаны.

Проблемы также наблюдались в Роттердаме. Здесь были задержаны 33 человека за вандализм, отказ подчиняться требованиям полицейских или отсутствие удостоверения личности.

"Во многих других городах ситуация гораздо более спокойная, чем вчера", - отметил глава полиции Нидерландов Виллем Вулленерс, в интервью НТК. По его словам, в ряде населенных пунктов перед комендантским часом на улицу вышли люди, в частности, группы футбольных фанатов, чтобы помочь правоохранительным органам предотвратить беспорядки.

С 23 января в Нидерландах вступил в силу комендантский час, который действует с 21.00 до 4.30. После этого в различных городах страны прошли беспорядки. Особенно напряженная ситуация сложилась 25 января. В ряде населенных пунктов демонстранты били витрины и грабили магазины, переворачивали машины, разжигали костры. Для их разгона сотрудникам правоохранительных органов пришлось использовать собак, а также пустить в ход дубинки, водометы и слезоточивый газ.

По данным Национального института здравоохранения и окружающей среды, к настоящему времени коронавирусом в стране заразились более 952 тыс. человек. Свыше 13,5 тыс. инфицированных умерли.

За последние недели число ежедневно выявляемых в стране случаев заражения коронавирусом и летальных исходов сократилось, однако власти посчитали необходимым ввести дополнительные меры, чтобы предотвратить распространение более заразных штаммов коронавируса, выявленных уже более чем в 60 странах, в том числе в Нидерландах.-0-