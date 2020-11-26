В Анапе при столкновении двух автобусов пострадали девять человек

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При столкновении двух автобусов в Анапе (Краснодарский край России) пострадали девять человек, сообщает ТАСС.

"Около 12.00 в дежурную часть ОМВД России по городу Анапе поступило сообщение о ДТП с участием автобуса ПАЗ и автобуса Isuzu. В результате ДТП оба водителя и семь пассажиров автобусов получили телесные повреждения и были доставлены в ГБУЗ города-курорта Анапы", - сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В краевом главке полиции добавили, что по факту случившегося проводится проверка. По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автобусом Isuzu.

По данным источника в экстренных службах Краснодарского края, двое из девяти пострадавших находятся в реанимации. В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю уточнили, что несовершеннолетних среди пострадавших нет.-0-