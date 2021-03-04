В Аргентине нашли останки динозавра, жившего 140 млн. лет назад

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Аргентине археологи обнаружили останки титанозавра возрастом около 140 млн. лет, сообщает CNN.

Титанозавры входят в группу крупнейших сухопутных животных, когда-либо обитавших на Земле.

Части скелета динозавра были обнаружены в Патагонской пустыне в Аргентине, к югу от города Неукен.

Исследователи заявили, что окаменелости принадлежат виду динозавров Ninjatitan zapatai. По их мнению, он был травоядным, имел длинную шею и крупные ноги, напоминающие колонны.

Останки начала мелового периода очень редки, поэтому каждая такая находка представляет огромный интерес для науки.-0-