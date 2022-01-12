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12 января 2022, 09:03

В Аргентине установлен антирекорд по числу заразившихся коронавирусом

Фото из архива
Фото из архива
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12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аргентинские медики выявили за сутки 134 439 случаев инфицирования коронавирусом, что стало самым высоким показателем с начала пандемии. Как сообщило во вторник Министерство здравоохранения, всего в Аргентине было зарегистрировано 6 533 635 случаев заражения, информирует ТАСС.

За минувшие 24 часа подтверждена смерть 52 человек, заболевших COVID-19. Общее число летальных случаев достигло 117 595.

Прошлый рекордный уровень заболеваемости - 110 533 случаев за сутки - был зафиксирован 7 января.

Резкий рост заболеваемости в республике стал наблюдаться в декабре прошлого года после выявления первых случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса. При этом смертность по сравнению со второй волной коронавируса, пик которой в Аргентине пришелся на май прошлого года, остается низкой.

В стране полностью вакцинировано 73,32% населения, как минимум одну дозу прививки получили 84,5%. К середине ноября прошлого года в Аргентине были отменены практически все карантинные ограничения. На фоне роста случаев заражения власти в середине декабря объявили о введении санитарного пропуска, подтверждающего прохождение полной вакцинации, для посещения массовых мероприятий.-0-

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