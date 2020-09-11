В Армении карантин продлен еще на 4 месяца

11 сентября, Ереван /БЕЛТА-АРМЕНПРЕСС/. Правительство Армении после завершения срока режима ЧП ввело в стране карантин с 11 сентября с 17:00 до 11 января 2021 года.

"Учитывая эпидемическую напряженную ситуацию из-за пандемии COVID-19, объявленной Всемирной организацией здравоохранения в марте 2020 года во всем мире, а также то, что в Армении коронавирусная инфекция все еще остается широко распространенной, правительство Армении приняло решение с 11 сентября до 11 января 2021 года ввести по всей территории страны карантинный режим. Данное решение приводится в действие после его публикации", - говорится в решении Кабмина Армении, опубликованном на официальном сайте правительства.-0-