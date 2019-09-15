В Армении на туристов напал медведь, один человек погиб

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турист из Польши погиб 14 сентября при восхождении на гору Арагац на западе Армении из-за нападения медведя, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС Армении.

Около 13.30 в МЧС позвонила гражданка Польши. Она попросила о помощи и рассказала, что на нее с другом напал медведь, ее спутник получил ранения.

На место происшествия вылетел вертолет с медиками. В 16.15 врачи зафиксировали смерть пострадавшего. Им оказался мужчина 1986 года рождения, гражданин Польши.-0-