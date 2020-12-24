В Армении полиция начала задерживать протестующих у здания правительства

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальные силы полиции Армении начали задерживать участников акции протеста, которые с утра заблокировали все входы и выходы здания правительства с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сообщает ТАСС.

Протестующие пытались не пустить правительственные машины на задний двор здания Кабмина, после чего началась потасовка и последовали задержания. "Члены Кабинета смогли утром войти в здание, теперь наша цель, чтобы они не вышли оттуда, пока Никол Пашинян не подаст в отставку", - заявил один из инициаторов акции протеста, лидер партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

По данным агентства АРМЕНПРЕСС, полиция стеной стоит у здания правительства, не пропуская демонстрантов.

Акции протеста в Армении проводит инициатива "Движение за спасение Отечества", состоящая из 16 парламентских и внепарламентских оппозиционных партий. Основным требованием является отставка премьер-министра Никола Пашиняна. Совместным кандидатом на пост премьер-министра от инициативы выдвинут бывший глава правительства и министр обороны Вазген Манукян.-0-