В Армении прошли парламентские выборы

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нынешние выборы в парламент Армении прошли всего через полтора года после предыдущих выборов. Пока обработаны данные cо 185 из 2010 участков, cообщает Арменпресс. По предварительной информации, в законодательный орган страны наибольшее количество голосов набрали представители блока и.о. премьера Армении Никола Пашиняна "Мой шаг" – 67,24% , партии "Процветающая Армения" (10,57%), "Светлая Армения (6,35%)" и АРФ "Дашнакцутюн" (6,31%).

Остальные партии пока не набирают 5% голосов – именно такой минимум нужен партиям, чтобы пройти в парламент. Для блоков этот порог выше и составляет 7%.

По закону страны политическая сила, набравшая более 50% голосов, имеет право на получение конституционного большинства в парламенте - 54% мест. Если она набирает меньше этого количества, то получает дополнительные места за счет увеличения числа мандатов.

Минимальное число депутатов в парламенте страны - 101, но в законодательном органе Армении нынешнего созыва 105 депутатов, за счет дополнительных четырех мандатов, которые получила Республиканская партия Армении на прошлых выборах.

За первые три часа голосования участие в нем приняли только 7,76% избирателей. Поэтому Пашинян в Facebook призвал граждан Армении голосовать активнее.

По данным ЦИК, итоговая явка на выборах составила 48,63%.

Выборы освещают журналисты 70 местных и около 40 иностранных СМИ. За ходом голосования наблюдали аккредитованные наблюдатели от восьми международных и 22 местных организаций.

Как сообщает агентство, голосование прошло в спокойной обстановке.

В течение ночи ЦИК будет вести автоматический подсчет голосов, и к утру 10 декабря должны появиться более точные итоги.-0-