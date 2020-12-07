7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Астрахани в бассейне выявили превышение концентрации хлора, 13 детей госпитализированы, сообщает ТАСС.

"Поступило сообщение о том, что в результате превышения химической концентрации хлора при обработке воды в бассейне ухудшилось состояние присутствующих в здании спортивного комплекса "Динамо" людей в количестве 30 человек, в том числе детей (ориентировочно - 20) по адресу: Астрахань, Советский район, ул. Трофимова, 115", - говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

Как сообщили в оперативных службах, на место происшествия выехали сотрудники полиции, следственного управления СК по региону, а также медики. Проводится эвакуация. Уточняется, что от МЧС работают 25 человек личного состава и восемь единиц техники.

В региональном МЧС также сообщили, что медики госпитализировали 16 человек, в том числе 13 детей.

"Бригадами медиков 13 детей (от 4 до 12 лет) госпитализированы в ОДКБ им. Н.Н. Силищевой, трое взрослых госпитализированы в ГКБ №3 им. С. М. Кирова", - говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе министерства здравоохранения Астраханской области уточнили, что четверо пострадавших детей находятся в тяжелом состоянии.-0-