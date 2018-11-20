В Австралии арестованы трое подозреваемых в подготовке теракта в Мельбурне

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Австралии арестовала троих человек по подозрению в подготовке террористического акта в Мельбурне, сообщает телекомпания ABC.
Подозреваемые - мужчины в возрасте от 21 до 30 лет. Контртеррористическая операция в Мельбурне продолжается, как и следствие по делу.
Как сообщалось ранее, теракт в Мельбурне произошел 9 ноября. Автомобиль врезался в здание торгового центра в деловом квартале города и загорелся. После прибытия полиции на стражей порядка набросился человек с ножом.
В результате инцидента погиб один человек, двое пострадали. Полицейские нейтрализовали нападавшего.
Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Позднее полиция Австралии подтвердила, что нападавший имел связи с ИГ.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4041 BYN
|2.402 BYN
|2.41 BYN
|USD
|2.1058 BYN
|2.105 BYN
|2.111 BYN
|RUB
|3.1947 BYN
|3.188 BYN
|3.2 BYN