В Австралии арестованы трое подозреваемых в подготовке теракта в Мельбурне

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Австралии арестовала троих человек по подозрению в подготовке террористического акта в Мельбурне, сообщает телекомпания ABC.

Подозреваемые - мужчины в возрасте от 21 до 30 лет. Контртеррористическая операция в Мельбурне продолжается, как и следствие по делу.

Как сообщалось ранее, теракт в Мельбурне произошел 9 ноября. Автомобиль врезался в здание торгового центра в деловом квартале города и загорелся. После прибытия полиции на стражей порядка набросился человек с ножом.

В результате инцидента погиб один человек, двое пострадали. Полицейские нейтрализовали нападавшего.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Позднее полиция Австралии подтвердила, что нападавший имел связи с ИГ.-0-