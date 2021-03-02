В Австралии из-за циклона 40 тыс. домов остались без электричества

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Австралии 40 тыс. домов остались без электричества из-за тропического циклона "Ниран", вызвавшего сильный ветер, проливные дожди и наводнения, сообщает портал 9News.

Циклон "Ниран" обрушился на северо-восточное побережье Австралии рано утром 2 марта. Из-за порывистого ветра и обильных осадков в районе оказались повалены деревья и банановые плантации, повреждены линии электропередачи.

Несколько прибрежных поселков, расположенных в долине реки Херберт, оказались отрезаны от основных дорог из-за наводнений. В прибрежных районах частично разрушены некоторые здания. В связи с экстремальными погодными условиями 38 общеобразовательных школ на севере штата Квинсленд закрыты.

Сообщается, что скорость ветра в прибрежных районах достигает 38 м/с, а количество выпавших осадков составляет 259 мм. Метеорологи ожидают, что в ближайшие два дня циклон сохранит свою силу, после чего покинет континент.-0-