21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Австрии будет сформировано переходное правительство, в состав которого войдут эксперты. Об этом объявлено на совместной пресс-конференции президента страны Александра Ван дер Беллена и канцлера Себастьяна Курца, сообщает Reuters .

Соответствующее решение принято после того, как министры коалиционного правительства от Австрийской партии свободы заявили о своем уходе. Накануне вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе подал прошение об отставке с постов вице-канцлера и министра по делам государственной службы и спорта. Затем канцлер Себастьян Курц обратился к президенту с просьбой отправить в отставку министра внутренних дел Герберта Кикла. В связи с этим свои посты добровольно покинули другие министры от Австрийской партии свободы, исключая главу МИД Карин Кнайсль, которая продолжит выполнять свои обязанности в переходный период.

Список экспертов, которые займут освободившиеся посты, Себастьян Курц представит вечером 21 мая. Переходное правительство будет действовать до досрочных выборов, намеченных на сентябрь 2019 года.

Депутаты от оппозиционных партий на фоне случившегося предложили рассмотреть вопрос о вынесении вотума недоверия канцлеру Себастьяну Курцу. Голосование состоится во время экстренного заседания парламента 27 мая.

Причиной серьезных изменений в австрийском правительстве стал скандал, разразившийся после публикации немецкими СМИ видеозаписи с участием вице-канцлера Австрии и лидера Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе, на которой идет речь о возможных тайных финансовых сделках в обход австрийской счетной палаты перед парламентскими выборами в 2017 году. Счетная палата потребовала от Австрийской партии свободы прояснить заявления ее председателя. Верховная прокуратура также занялась проверкой сведений о тайном финансировании Австрийской партии свободы.-0-