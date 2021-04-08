В Австрии число умерших после прививки от коронавируса возросло до 63

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число человек, умерших после прививки от коронавируса в Австрии, увеличилось за кампанию по вакцинации с 55 до 63 сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения.

После прививки препаратом компаний BioNTech - Pfizer произошли 57 летальных исходов. Как сообщило ведомство по безопасности в сфере здравоохранения в своем докладе, связи смертей с использованными вакцинами не установлено.

"Федеральному ведомству по безопасности в сфере здравоохранения было сообщено о 63 смертельных случаях, близких по времени к прививке от COVID-19 (57 - BioNTech - Pfizer, три - Moderna, три - AstraZeneca", - говорится в докладе.

Согласно документу, продолжаются выяснения того, есть ли связь летальных исходов с вакцинами. Как отмечается, естественные осложнения со здоровьем без связи с вакциной, но вплоть до смерти, могут происходить среди наиболее уязвимого пожилого населения, которое принимает участие в вакцинации.

Количество зарегистрированных сообщений о предположительных побочных эффектах после прививки от коронавируса в Австрии за весь период наблюдений с прошлой недели возросло с 17 280 до 18 063. Самая большая доля из них приходится на препарат компании AstraZeneca - всего 13 068 сообщений за всю кампанию по вакцинации. На втором месте следует препарат BioNTech - Pfizer - 4 476 сообщений о различных реакциях. На третьем - препарат компании Moderna с 519 сообщениями.-0-