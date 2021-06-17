В Австрии с 1 июля отменяют комендантский час и ослабляют масочный режим

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Австрии с 1 июля заведения общественного питания смогут работать без временных ограничений, возобновят работу ночные клубы и бары, будут разрешены массовые мероприятия и ослаблен масочный режим. Об этом заявил во время пресс-конференции федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, сообщает Укринформ.

"С 1 июля мы отменяем комендантский час, - заявил Себастьян Курц. - Без ограничений можно будет проводить культурные, спортивные и массовые мероприятия".

Вместе с тем при входе в ночные клубы, бары и дискотеки посетители должны будут предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, сертификат о вакцинации или же справку о выздоровлении (так называемое "3G-правило"). Сначала будут некоторые ограничения по заполняемости помещений, однако с 22 июля планируется их отменить.

Кафе и рестораны с 1 июля уже не должны будут закрываться в полночь. Требование предъявлять негативный результат теста на коронавирус, сертификат о вакцинации или же справку о выздоровлении остается. В то же время как гости заведений, так и их работники с июля уже смогут не носить маску. Также с 22 июля планируется отменить обязательную регистрацию посетителей заведений общепита.

С 1 июля в магазинах, музеях и общественном транспорте также можно будет носить обычную медицинскую маску вместо маски-респиратора типа FFP-2.

При посещении культурных, спортивных и других массовых мероприятий будет сохраняться "3G-правило". В то же время внутри помещений уже не надо будет носить маску. Ограничение по количеству участников отменяется, однако мероприятия с участием 100 человек и более надо будет регистрировать в местных органах власти, а на мероприятия от 500 человек - получать разрешение.-0-