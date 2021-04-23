В Австрии с 19 мая ослабят карантинные ограничения

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о смягчении карантинных ограничений в стране с 19 мая, сообщает телерадиокомпания ORF.

Смягчение ограничений затронет сферы туризма, гастрономии, культуры и спорта. Чтобы посещать все открывающиеся объекты и мероприятия, потребуются наличие "зеленого паспорта" для лиц, привитых от коронавируса, отрицательный тест на инфекцию или свидетельство того, что человек уже выздоровел.

Также сообщается, что с 17 мая школы Австрии вернуться к полноценному очному режиму работы. Однако, если ситуация ухудшится, федеральные земли смогут снова ввести ограничения.

По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее число зараженных COVID-19 в Австрии - 604 823. Число летальных исходов составило 10 055.-0-