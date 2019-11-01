В автокатастрофе на Филиппинах погибли 19 человек

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На севере Филиппин в результате автокатастрофы 19 человек погибли и еще 22 пострадали, сообщает местная газета Inquirer .

Пожилые люди в грузовике возвращались в деревню, расположенную в провинции Калинга. Перед этим они посетили один из населенных пунктов провинции Апаяо, где получали правительствую помощь в виде денег и семян.

Как сообщает издание, водитель грузовика потерял управление рулевым колесом из-за неисправности тормозов. В результате машина упала в овраг и перевернулась.-0-