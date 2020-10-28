В автокатастрофе в Нигерии погибли 13 человек

Фото The Nation Newspaper
28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате ДТП с автобусом на севере Нигерии погибли 13 человек, сообщает нигерийская газета The Nation Newspaper.
По информации Федерального корпуса безопасности дорожного движения Нигерии, в аварию попали рейсовый автобус и еще четыре транспортных средства. Многие пассажиры получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие доставлены в больницу.
Авария произошла в районе деревни Джар-Мармара в штате Кадуна.
По предварительным данным, водитель автобуса потерял управление и столкнулся с другими четырьмя автомобилями.-0-