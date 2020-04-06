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Новости темы "Распространение коронавируса"
6 апреля, Баку /БЕЛТА - Trend/. В Азербайджане количество инфицированных увеличилось до 641 человека, за сутки выявлено 57 новых случаев заражения, сообщает Оперативный штаб при Кабинете Министров страны.
По предоставленной информации, за прошедшее время излечились 44 человека, скончались семеро. В больницах особого режима продолжается лечение 590 человек.
В целом проводится обследование более 4 тыс. человек, помещенных в различные карантинные зоны страны.
За весь период пандемии в Азербайджане проведено свыше 45 тыс. тестов.-0-