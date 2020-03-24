В Азербайджане объявлен карантин

24 марта, Баку /БЕЛТА - АЗЕРТАДЖ/. В Азербайджане с 24 марта по 20 апреля объявляется карантинный режим, сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров страны.

"Принимая во внимание опыт различных стран в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19, с целью обеспечения на высоком уровне защиты здоровья населения с 00.00 24 марта и до 00.00 20 апреля объявляется карантинный режим", - говорится в сообщении.

Согласно условиям особого режима, людям старше 65 лет запрещается выходить из дому, приостанавливаются любые межрайонные и междугородние пассажироперевозки. Ограничиваются въезд в города Баку и Сумгаит, в Апшеронский район и выезд оттуда. Гражданам запрещается собираться группами более 10 человек в общественных местах, в том числе на улицах, бульварах, в парках и других местах, рекомендуется соблюдать расстояние в 2 м при контакте с людьми.

Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана настоятельно рекомендует всему населению оставаться дома, соблюдать самоизоляцию. Тем, кто почувствовал характерные симптомы коронавирусной инфекции, нужно звонить на горячие линии.-0-