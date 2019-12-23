В Азербайджане проходят муниципальные выборы

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23 декабря, Баку /БЕЛТА - АЗЕРТАДЖ/. В Азербайджане начались муниципальные выборы, борьбу ведут более 41,4 тыс. кандидатов.
В 1606 муниципалитетов по стране будут избраны 15156 членов. Голосование проводится на 5049 избирательных участках по 118 избирательным округам. В списки избирателей включены более 4,9 млн человек.
Число местных наблюдателей на выборах - более 52 тыс. Аккредитацию прошли также 17 международных наблюдателей.
Голосование завершится в 19.00 по местному времени (18.00 по минскому).
Муниципальные выборы проводятся в Азербайджане с 1999 года каждые пять лет.-0-