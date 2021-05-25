В Азербайджане с 31 мая снимут ряд карантинных ограничений

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Азербайджане с 31 мая будет отменен ряд ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране, сообщает информагентство Trend.

В частности, с 31 мая отменяется требование о ношении медицинских масок на открытом воздухе, возобновляется деятельность метрополитена в Баку, а также автобусное сообщение между районами страны.

С 10 июня в Азербайджане планируется возобновить работу крупных торговых центров, спортивных залов, открыть пляжи.

Ослабление ограничительных мер связано со снижением случаев заболевания коронавирусом в стране. В Азербайджане, по последним данным, около 10% населения уже прошли вакцинацию от COVID-19.-0-