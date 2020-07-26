В Багдаде прогремели взрывы

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26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрывы в военном лагере на юге Багдада случились из-за неправильного хранения боеприпасов и жары. Об этом сообщает новостной портал Mavazin news.
В настоящее время на месте происшествия продолжают работать бригады гражданской обороны, спасатели и порядка 15 пожарных расчетов. О пострадавших информации не поступало.
Ранее сообщалось о серии взрывов в районе Эд-Дора на базе Ас-Сакр, где располагаются силы Федеральной полиции и шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби". Телеканал Al Arabiya информировал, что территория лагеря подверглась ракетному обстрелу.-0-