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26 июля 2020, 23:10

В Багдаде прогремели взрывы

Фото AA
Фото AA

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/.  Взрывы в военном лагере на юге Багдада случились из-за неправильного хранения боеприпасов и жары. Об этом сообщает новостной портал Mavazin news.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работать бригады гражданской обороны, спасатели и порядка 15 пожарных расчетов. О пострадавших информации не поступало.

Ранее сообщалось о серии взрывов в районе Эд-Дора на базе Ас-Сакр, где располагаются силы Федеральной полиции и шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби". Телеканал Al Arabiya информировал, что территория лагеря подверглась ракетному обстрелу.-0-

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