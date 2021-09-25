В Барселоне во время массовых гуляний пострадали более 40 человек

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 43 человек пострадали минувшей ночью во время массовых гуляний в Барселоне, сообщает испанская газета Diario.

По информации издания, местные власти во вторую ночь проведения фестиваля Ла Мерсе заявили о 20 случаях задержания, 13 вооруженных нападениях и двух подожженных автомобилях гражданской гвардии. Только к утру полиции удалось окончательно разогнать собравшихся. По данным службы скорой помощи, ночью пришлось задействовать семь специализированных подразделений. Три десятка пострадавших были доставлены в больницу, еще 14 человек получили помощь на месте драк и столкновений с полицией.

Фестиваль Ла Мерсе проходит в каталонской столице в конце сентября и длится несколько дней. Он сопровождается массовыми шествиями по улицам и выстраиванием "живых башен" из людей.-0-