В Башкирии при пожаре в доме престарелых погибли 11 человек

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожарные обнаружили тела 11 погибших на месте тушения пожара в частном пансионате в селе Ишбулдино в Башкирии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Сообщение о пожаре в населенном пункте Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии поступило в 00.53 (по московскому времени). "В ходе тушения на месте пожара обнаружены тела 11 погибших", - рассказали в пресс-службе.

На момент прибытия пожарных одноэтажное здание горело по всей площади. В 4.00 (по московскому времени) пожар был потушен. Площадь возгорания составила 72 кв.м.

Всего в сгоревшем здании частного дома престарелых находились 16 человек, пятеро из них спасены.

"Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работает следственно-оперативная группа, дознаватель МЧС России. На место направлены эксперты испытательной пожарной лаборатории. Организовано оповещение родственников, оказывается психологическая помощь", - добавили в МЧС.

Отмечается, что персонал пансионата, по предварительным данным, смог спастись при пожаре.

Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Прокуратура Башкирии проведет проверку по факту произошедшего.

Пансионат располагался в деревянном одноэтажном частном доме. В нем в 2019 году была зарегистрирована автономная некоммерческая организация "Центр социального обслуживания населения "Дом престарелых (дом милосердия)". Годом ранее здесь же было зарегистрировано ООО "Ахай" с видом деятельности по оказанию помощи на дому для лиц с ограниченными возможностями развития, душевнобольным и наркозависимым. Данных о том, проводились ли проверки учреждения, нет.-0-