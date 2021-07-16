В Бельгии объявили 20 июля общенациональный траур по жертвам наводнения

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Бельгии объявили 20 июля днем общенационального траура по жертвам наводнения в Валлонии, на юге страны, в результате которого погибли 23 человека. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Брюсселе премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо, сообщает ТАСС.

"20 июля объявляется днем национального траура в Бельгии, последствия стихии стали самыми катастрофическими, которые когда-либо знала наша страна", - сказал Александер Де Кроо.

Бельгия отмечает 21 июля национальный праздник - День присяги короля. Премьер-министр заявил, что торжественные мероприятия, включая военный парад, которые и так были сильно ограничены в связи с эпидситуацией, будут еще больше сокращены. Причем не только в связи с трауром, но и потому, что значительная часть военных и спасательных служб страны занята ликвидацией последствий наводнения в южной части королевства.

По данным министерства внутренних дел страны, во время наводнения погибли более 20 человек, еще около 20 числятся пропавшими без вести. Оценок уровня материального ущерба от наводнения пока нет.

К настоящему моменту вода ушла из затопленных в результате ливневых дождей городов и деревень Валлонии. Особенно пострадали от наводнения провинции Льеж и Лимбург, предгорья Арденн и зоны по берегам рек пострадавшего региона.

15 июля на пике наводнения уровень воды в отдельных населенных пунктах достигал полутора метров. Мощные грязевые потоки разрушили и повредили сотни домов, линии электропередач, железные и автомобильные дороги. Ряд населенных пунктов лишен доступа к питьевой воде из-за повреждения или загрязнения водозаборов.

Как сообщило МВД королевства, к ликвидации последствий наводнения с первых часов были привлечены все имевшиеся в наличии силы и средства, однако сложные погодные условия, сильный дождь и порывистый ветер сильно осложняли спасательную операцию. В частности, вертолеты не могли совершить облет населенных пунктов, находящихся в гористой местности на юго-востоке страны.

Власти призывают население воздерживаться от любых поездок в пострадавшие районы, поскольку транспортная инфраструктура там сильно повреждена, сохранившиеся и восстановленные дороги сейчас в приоритетном порядке используются военными и спасателями.-0-