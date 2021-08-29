В Бельгии приняли закон, разрешающий забирать свои мячи из чужих дворов

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бельгии на законодательном уровне разрешили заходить в чужие дворы, чтобы забрать мяч, который случайно туда прилетел. Закон вступит в силу уже 1 сентября 2021 года, пишет МИР 24.

Разработчики закона рассказали, что ранее в подобных ситуациях возникала "сложная правовая коллизия". Хозяин двора мог отдать мяч или оставить себе, отказав хозяину спортинвентаря в проходе на свою территорию.

Теперь любой может без спроса зайти на чужой придомовой участок. Правда, в законе указано, что запрещено перебрасывать мяч через забор специально, чтобы проникнуть на чужую территорию.

Мировой судья Эрик Диррикс уже заявил, что подобные злоупотребления будут караться. При этом часть юристов уверена, что этот закон станет причиной резкого увеличения правонарушений.-0-