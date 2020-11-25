В Берлине автомобиль врезался в ворота ограждения резиденции Ангелы Меркель

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25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Берлине автомобиль врезался в ворота ограждения Ведомства федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, сообщает Reuters.
Сообщений о жертвах не поступало.
Утром 25 ноября Ангела Меркель планировала провести видеоконференцию премьер-министров Германии, на которой должны были обсуждаться вопросы продления режима изоляции и дальнейшие шаги по борьбе с пандемией коронавируса.
По информации ТАСС, инцидент связан с политической акцией противников карантинных мер. Полиция досматривает автомобиль, на место прибыли два автомобиля скорой помощи.-0-