В Берлине напали на торговый центр

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Берлине неизвестные совершили нападение на торговый центр Karstadt в районе площади Херманнплац. Пострадали по меньшей мере восемь человек, сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel.

По неподтвержденной информации, целью налетчиков было отделение банка, расположенное в торговом центре. Свидетели сообщают, что нападение совершили с применением раздражающего газа.

На месте работают 40 сотрудников экстренных служб. Район происшествия оцеплен, ближайшая к торговому центру станция метро закрыта. Детали инцидента уточняются.-0-