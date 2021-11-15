В Берлине прошла акция в поддержку беженцев, которые не могут попасть в ЕС

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Берлине прошла акция в поддержку беженцев, которые безуспешно пытаются попасть в ЕС, сообщает радио Берлина и Бранденбурга RBB.

Марш начался у Бранденбургских ворот и продолжился в направлении здания Министерства иностранных дел Германии. В акции приняли участие около 500 человек. Участники несли плакат с надписью: "Откройте границы" и фотографии беженцев, которые находятся на белорусско-польской границе.

Демонстранты призвали к "немедленному открытию границ, беспрепятственному доступу гуманитарных организаций и журналистов, а также к созданию безопасного коридора в Германию", чтобы люди смогли приехать и остаться там.

Министр внутренних дел федеральной земли Бранденбург Михаэль Штюбген заявил 13 ноября RBB, что ЕС и Германия должны срочно помочь беженцам.-0-